Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, для чего нужна нейтральная передача на АКП

Автоэксперт Васильев: нейтраль в АКП страхует от случайных переключений коробки

close
100%
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Нейтральная передача в автоматической коробке передач (АКП) выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева.

«Логика работы коробок должна исключать случайные переключения между задним и передним ходом. В классических автоматах это можно сделать, минуя «нейтраль». В этом случае срабатывает механическая защита, исключающая повреждение дорогого узла. У более современных коробок, в которых реализован режим управления Shift by Wire, переключиться, минуя «нейтраль», уже не получится», — сказал Васильев.

Кроме того, по словам эксперта, режим «нейтраль» может использоваться для буксировки авто на короткие расстояния либо в аварийных случаях.

До этого стало известно, что среди узлов АКП, которые ломаются чаще, можно назвать, например, гидротрансформатор, масляный насос, гидроблок и тросовый привод. К тем или иным поломкам АКП нередко приводят несвоевременное обслуживание, агрессивная манера вождения, перегрев коробки передач из-за пробуксовки или спортивного режима, использование некачественного масла.

Средняя стоимость ремонта АКП автомобиля в России варьируется в зависимости от модели и марки машины, типа АКП и сложности ремонта. Частичный ремонт (замена фрикционов, гидротрансформатора или гидроблока) может в среднем составлять от 50 до 150 тыс. руб. Капитальный ремонт с заменой всех основных компонентов может варьироваться от 150 до 300 тыс. руб. Стоимость полной замены АКП начинается в среднем от 200-250 тыс. руб.

Ранее россиянам назвали признаки неисправности автоматической коробки передач.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами