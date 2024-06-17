Россиянам рассказали, для чего нужна нейтральная передача на АКП

Нейтральная передача в автоматической коробке передач (АКП) выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева.

«Логика работы коробок должна исключать случайные переключения между задним и передним ходом. В классических автоматах это можно сделать, минуя «нейтраль». В этом случае срабатывает механическая защита, исключающая повреждение дорогого узла. У более современных коробок, в которых реализован режим управления Shift by Wire, переключиться, минуя «нейтраль», уже не получится», — сказал Васильев.

Кроме того, по словам эксперта, режим «нейтраль» может использоваться для буксировки авто на короткие расстояния либо в аварийных случаях.

До этого стало известно, что среди узлов АКП, которые ломаются чаще, можно назвать, например, гидротрансформатор, масляный насос, гидроблок и тросовый привод. К тем или иным поломкам АКП нередко приводят несвоевременное обслуживание, агрессивная манера вождения, перегрев коробки передач из-за пробуксовки или спортивного режима, использование некачественного масла.

Средняя стоимость ремонта АКП автомобиля в России варьируется в зависимости от модели и марки машины, типа АКП и сложности ремонта. Частичный ремонт (замена фрикционов, гидротрансформатора или гидроблока) может в среднем составлять от 50 до 150 тыс. руб. Капитальный ремонт с заменой всех основных компонентов может варьироваться от 150 до 300 тыс. руб. Стоимость полной замены АКП начинается в среднем от 200-250 тыс. руб.

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