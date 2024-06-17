Лавров станет председателем двух заседаний Совбеза ООН в июле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, станет председателем двух заседаний Совета Безопасности ООН в середине июля. Об этом сообщил постоянный представитель Москвы при международной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

По информации агентства, РФ будет председательствовать в СБ ООН весь июль. При этом дипломат рассказал, что в это время международная организация проведет несколько ключевых мероприятий.

В частности, на 16 июля запланированы открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в вопросах формирования более справедливого и устойчивого мирового порядка. Уже на следующий день в СБ ООН состоятся дебаты, посвященные урегулированию ближневосточного конфликта.

«Оба заседания — 16 и 17 июля — как мы ожидаем, пройдут под председательством министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова», — подчеркнул Небензя.

До этого постоянный представитель РФ при ООН заявил, что принятие Палестины в международную организацию могло бы способствовать запуску переговоров между сторонами ближневосточного конфликта. По словам дипломата, речь идет о поддержании диалога между палестинцами и израильтянами на равноправной основе.

Ранее Лавров призвал немедленно прекратить операцию израильских войск в секторе Газа.