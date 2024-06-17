В Челябинске двухлетняя девочка выпала с балкона восьмого этажа

В Челябинске двухлетний ребенок упал с большой высоты и приземлился на козырек ресторана. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чайковского, двухлетнюю девочку нашли лежащей на козырьке ресторана. Ребенок выпал с балкона на восьмом этаже. Спасти пострадавшую не удалось.

По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы, устанавливается, где в момент происшествия находились родители девочки.

До этого сообщалось, что в Тверской области устанавливаются обстоятельства падения из окна полуторагодовалого ребенка. Мальчик забрался на подоконник у открытого окна и упал с высоты третьего этажа. Пострадавший доставлен в областную клиническую больницу, ему оказывается медицинская помощь. Как установили следователи, в момент происшествия родители были дома, отец находился в ванной, мать была занята в другой комнате со старшим ребенком.

Ранее четырехлетний ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа в Туле.