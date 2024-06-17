Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске двухлетняя девочка выпала с балкона восьмого этажа

Ura.ru: в Челябинске ребенок выпал с балкона восьмого этажа на козырек ресторана

close
100%
Shutterstock

В Челябинске двухлетний ребенок упал с большой высоты и приземлился на козырек ресторана. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чайковского, двухлетнюю девочку нашли лежащей на козырьке ресторана. Ребенок выпал с балкона на восьмом этаже. Спасти пострадавшую не удалось.

По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы, устанавливается, где в момент происшествия находились родители девочки.

До этого сообщалось, что в Тверской области устанавливаются обстоятельства падения из окна полуторагодовалого ребенка. Мальчик забрался на подоконник у открытого окна и упал с высоты третьего этажа. Пострадавший доставлен в областную клиническую больницу, ему оказывается медицинская помощь. Как установили следователи, в момент происшествия родители были дома, отец находился в ванной, мать была занята в другой комнате со старшим ребенком.

Ранее четырехлетний ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа в Туле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами