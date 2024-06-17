В России появится еще один отечественный автопроизводитель

Дилерский холдинг «Рольф» планирует производить под своей маркой шины, колесные диски и автомобили. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Умара Кремлева.

«Мне хочется, чтобы эта компания стала еще больше, ее в два-три раза еще увеличить, чтобы во всех регионах России она была. Хочется зайти в соседние страны, работать по разным направлениям: производить запчасти, шины, создать свой автомобиль. Планы строят, чтобы компания росла», — сказал Кремлев.

О том, когда «Рольф» может начать выпуск автомобилей, не сообщается.

До этого стало известно, что основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров планирует взыскать с российских властей компенсацию за передачу его бизнеса под государственное управление. Адвокаты предпринимателя подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах — договора, из которого Россия до сих пор не вышла.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Бизнесмены перевели на счета подконтрольной Петрову кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности, — 4 млрд рублей.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф», а также его активов во временное управление Росимущества.

Ранее сообщалось, что средняя цена авто с пробегом в РФ выросла до 1,7 млн рублей.