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МакSим впервые за долгое время вышла на сцену

Певица МакSим выступила на «Черника Music Fest» в Новосибирске

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Певица МакSим впервые за долгое время вышла на сцену. Об этом сообщает издание ngs.ru.

Певица приняла участие в фестивале «Черника Music Fest» в Новосибирске. Во второй день фестиваля звезда исполнила песню «Наверное, это мой рай» и обратилась к поклонникам.

«Как же давно мы с вами не виделись. Как же давно мы нигде не выступали. И вот сегодня мы здесь. Новосибирск, мы очень-очень скучали», — сказала она.

В марте MакSим рассказала, что берет паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем. По словам певицы, ее состояние не позволит ей ездить в туры, однако она будет периодически выступать в отдельных городах.

«Мне казалось поначалу, что я встала на ноги достаточно быстро, научилась снова читать, говорить… Организм в этом мне очень помог, мой потенциал. Но сейчас уже говорить о долгосрочных переездах — это нет», — призналась она.

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