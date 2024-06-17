Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два кандидата на высшие должности ЕС остаются в центре внимания прокуратуры

Politico: два кандидата на высшие должности ЕС остаются объектами расследований

close
100%
Virginia Mayo/AP

Кандидаты на высшие посты в Евросоюзе — глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и экс-премьер Португалии Антониу Кошта — остаются объектами расследований европейских прокуроров. Об этом пишет газета Politico.

«Прокуроры все еще расследуют обвинения в адрес претендентов на пост главы двух наиболее важных институтов ЕС… Так получилось, что лидеры как Европейского совета, так и Европейской комиссии имеют одно поразительное сходство: они оба являются объектом продолжающихся расследований», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за ее отказа раскрыть информацию о переговорах с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. Газета New York Times, как отмечается, ранее сообщила, что фон дер Ляйен обменивалась текстовыми сообщениями Бурлой в преддверии крупнейшей сделки ЕС по вакцинам в разгар пандемии COVID-19. Газета подала в суд на Еврокомиссию из-за ее отказа опубликовать эти сообщения в Суде ЕС.

На фоне этого бельгийский лоббист китайских фармацевтических компаний Фредерик Балдан подал в суд на главу ЕК, обвинив ее во «вмешательстве в государственные функции, уничтожении СМС, коррупции и конфликте интересов».

В свою очередь, Кошту в Португалии подозревают в злоупотреблении полномочиями. Прокуратура утверждает, что члены правительства Кошты разработали законодательство «в интересах спонсоров ультрасовременного центра обработки данных в Синеше, на юге Португалии». На данный момент, как пишет Politico, официальных обвинений Коште не предъявлено.

До этого стало известно, что Лидеры стран Евросоюза поддержат кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

65-летняя фон дер Ляйен руководит Еврокомиссей с 2019 года и является первой женщиной во главе организации.

Ранее глава Еврокомиссии попыталась обвинить Россию в росте мировых цен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами