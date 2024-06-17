Два кандидата на высшие должности ЕС остаются в центре внимания прокуратуры

Кандидаты на высшие посты в Евросоюзе — глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и экс-премьер Португалии Антониу Кошта — остаются объектами расследований европейских прокуроров. Об этом пишет газета Politico.

«Прокуроры все еще расследуют обвинения в адрес претендентов на пост главы двух наиболее важных институтов ЕС… Так получилось, что лидеры как Европейского совета, так и Европейской комиссии имеют одно поразительное сходство: они оба являются объектом продолжающихся расследований», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за ее отказа раскрыть информацию о переговорах с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. Газета New York Times, как отмечается, ранее сообщила, что фон дер Ляйен обменивалась текстовыми сообщениями Бурлой в преддверии крупнейшей сделки ЕС по вакцинам в разгар пандемии COVID-19. Газета подала в суд на Еврокомиссию из-за ее отказа опубликовать эти сообщения в Суде ЕС.

На фоне этого бельгийский лоббист китайских фармацевтических компаний Фредерик Балдан подал в суд на главу ЕК, обвинив ее во «вмешательстве в государственные функции, уничтожении СМС, коррупции и конфликте интересов».

В свою очередь, Кошту в Португалии подозревают в злоупотреблении полномочиями. Прокуратура утверждает, что члены правительства Кошты разработали законодательство «в интересах спонсоров ультрасовременного центра обработки данных в Синеше, на юге Португалии». На данный момент, как пишет Politico, официальных обвинений Коште не предъявлено.

До этого стало известно, что Лидеры стран Евросоюза поддержат кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

65-летняя фон дер Ляйен руководит Еврокомиссей с 2019 года и является первой женщиной во главе организации.

Ранее глава Еврокомиссии попыталась обвинить Россию в росте мировых цен.