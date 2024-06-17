В Саудовской Аравии погибли 14 паломников из Иордании

В Саудовской Аравии во время хаджа погибли по меньшей мере 14 паломников из Иордании. Об этом сообщает Reuters.

Причиной гибели шестерых из них стала сильная жара. К вечеру температура в Мекке достигнет +47°C.

Отмечается, что еще 17 паломников пропали без вести.

В сообщении уточняется, что за последние 30 лет в Саудовской Аравии скончались сотни паломников. Причинами смертей становились давки, возгорания палаток, жара и другие факторы.

До этого сообщалось, что премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд не примет участие в саммите G7 в Италии из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа.

В марте стало известно, что россияне в 2023 году совершили 106 тыс. поездок в Саудовскую Аравию. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Отмечалось, что цели у российских путешественников были разные. Кто-то отправлялся в Саудовскую Аравию для того, чтобы совершить паломничество в Мекку и Медину. Другие посещали ее ради отдыха.

Ранее в России разгорелись дискуссии вокруг ношения никабов.