Стало известно, сколько зарабатывают врачи в России

В мае 2024 года число вакансий в сфере медицины и фармацевтики в России превысило 45 тыс. (+17% за год). Самая высокая предлагаемая зарплата — у главврачей (104 900 руб. в среднем), медицинских представителей (87 600 руб.) и у обычных врачей (81 900 руб.). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

«Если в целом посмотреть на период с января по май 2024-го и сравнить с прошлым годом, рост количества вакансий составил 20%. Ярче всего за первые пять месяцев проявилась нехватка лаборантов (+69% вакансий год к году), специалистов по сертификации (+48%) и ассистентов врачей (+38%). Серьезнее всего выросла предлагаемая зарплата у специалистов по сертификации — на 23%, и составила 63 300 руб. в среднем», — отметили в пресс-службе сервиса.

В тройку специалистов, чьи зарплатные предложения увеличились, вошли медицинские представители и лаборанты (+20% в обоих случаях, до 87 600 руб. и 50 700 руб. в среднем, соответственно), а также научные специалисты и врачи (+19% в обоих случаях, до 57 700 руб. и 81 900 руб., соответственно).

Наибольшее число вакансий в январе-мае 2024 года было открыто для врачей (47% от всех в области медицины), медсестер и медбратьев (20%), для фармацевтов-провизоров (9%), научных специалистов (7%) и медицинских представителей (4%).

В мае среди всех медицинских специалистов врачи находятся на первом месте по уровню конкуренции. На одну такую вакансию приходилось 1,1 резюме, причем год к году ситуация практически не изменилась (в мае 2023 года — 1 резюме). Кроме того, в пятерку специалистов с самой низкой конкуренцией в медицинской области вошли: фармацевт-провизор (1,4 резюме на вакансию), медсестра/медбрат (2), главврач (2,3), ветеринарный врач (2,5).

Исследование было проведено в июне 2024 года. 16 июня 2024 года в России отмечался День медицинского работника.

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