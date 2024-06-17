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Глава минфина США не согласилась с заявлением Путина

Министр финансов США заявила, что использование активов РФ не является кражей

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Ken Cedeno/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен не согласилась с заявлением президента России Владимира Путина о том, что решение западных стран предоставить Украине помощь в размере $50 млрд, используя прибыль от замороженных российских активов, является воровством. Об этом она заявила в эфире NBC News.

США и их партнеры после начала военной операции РФ на Украине решили заморозить около $280 млрд активов России. Бельгийское финансовое учреждение, которое генерирует доход, не находится под контролем Москвы, рассказала Йеллен.

По ее мнению, в этой ситуации нет «никаких юридических проблем».

Глава американского минфина отметила, что рассматривает это как «битву воли с Путиным».

«Путин, я думаю, считает, что наша коалиция распадется в том смысле, что мы не продолжим предоставлять Украине ресурсы, необходимые ей для ведения этой войны и поддержания работоспособности их экономики. И это способ показать, что у нас есть возможности и желание сделать это», — добавила министр.

До этого сообщалось, что страны G7 могут потерять около $83 млрд в случае конфискации замороженных российских активов.

Ранее Путин заявил, что попытки Запада изъять активы РФ не останутся без наказания.

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