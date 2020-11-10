Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 73 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов COVID-19 в столице увеличилось до 7502, следует из данных оперштаба.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 51 млн заболевших, более 1,2 млн пациентов умерли.

В России выявили более 1,8 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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