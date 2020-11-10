Роспотребнадзор: заражение коронавирусом через еду в кафе маловероятно

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал маловероятным заражение коронавирусом в ресторане через еду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что в ходе исследований в продуктах питания СOVID-19 выявлен не был.

Специалист подчеркнул, что основным риск заражения остается в общественных местах при несоблюдении таких мер профилактики, как социальное дистанцирование и использование средств индивидуальной гигиены.

Лебедев призвал граждан соблюдать все требования Роспотребнадзора для сведения к минимуму вероятности заражения СOVID-19.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, более 1,2 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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