В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт

Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил заблокировать проездные студентов вузов и колледжей Подмосковья, передает РИА «Новости».

Карты для проезда в городском и пригородном сообщении Подмосковья и наземном городском пассажирском транспорте Москвы будут заблокированы с 16 ноября до 29 ноября.

«За исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях», — отмечается в документе.

Также с 16 ноября по 29 ноября студенты вузов и колледжей региона не смогут приобретать льготные билеты для проезда на железнодорожном транспорте.

В Московской области выявлено 92 184 случая коронавируса, выздоровели свыше 68, 4 тыс. пациентов, умерли — 1,7 тыс. человек.

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