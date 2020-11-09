В России 75% пациентов с COVID-19 лечатся дома

В России 75% пациентов с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

«75% пациентов находятся на амбулаторном лечении», — сообщил министр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается сложной, поэтому регионы должны быть обеспечены всем необходимым для лечения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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