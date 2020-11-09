В Воронеже объявили план «Перехват» после бегства открывшего стрельбу солдата

Правоохранители объявили план «Перехват», чтобы задержать солдата, убившего трех человек на воронежском аэродроме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления Росгвардии.

«Да, Росгвардия задействуется. Объявлен план «Перехват», — сказал источник.

Ранее стало известно, что в Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу по людям и убил трех человек. Еще один пострадавший находится в больнице. Нападавший захватил оружие офицера и скрылся.

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