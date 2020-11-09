В Роспотребнадзоре посоветовали проводить ежедневную уборку из-за коронавируса

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова призвала граждан проводить еженедельную влажную уборку в своих домах ради профилактики коронавируса, сообщает РИА «Новости»

Так, по словам эксперта, у людей, которые регулярно посещают общественные места и пользуются транспортом, сохраняется высокий риск занести коронавирус в свою квартиру.

В связи с этим она рекомендовала всем, кто выходит из дома, регулярно дезинфицировать ручки входных дверей и ключи, а также уделять прихожей особое внимание при уборке.

Кроме того, Руженцова заявила, что хорошим способом профилактики коронавируса в каждой семье может стать установка на входе в дом флакона с антисептиком. Он поможет эффективно очистить руки от инфекции перед контактом с другими жильцами.

По последним данным, коронавирусом в России заразились уже 1 774 334 человека. Жертвами инфекции стали 30 537 пациентов.

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