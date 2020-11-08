Фигуранта дела «Нового величия» перевели в другое СИЗО

Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского перевели из СИЗО «Капотня» в Москве в другое учреждение. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт у себя в Facebook.

Она пояснила, что получила автоматические ответы от систем «ФСИН-Покупки» и «ФСИН-Письмо».

«Письмо 7039666 не может быть вручено, так как адресат убыл в другое учреждение»,— процитировала она ответ системы.

Ранее Павел Ребровский признал себя виновным по данному делу и дал показания на других фигурантов. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Позже мужчина пожаловался на давления следствия, пытки и отказался от показаний и признания вины. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.

Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России. Сами молодые люди считают, что их дело было сфабриковано, а идею создания организации им подсказали провокаторы из полиции и ФСБ.

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