Глава минздрава Франции заявил о замедлении прироста новых случаев с COVID

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране снижается уровень распространения новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.

Он отметил, что такого эффекта удалось добиться благодаря принятым правительством мерам. Однако, по его словам, пока рано говорить о снятии режима самоизоляции в стране.

«В ближайшие дни мы подведем первые итоги и озвучим выводы, это случится до конца недели», — сказал Веран.

Министр также напомнил, что во время первой волны коронавируса уже скончались девять тыс. человек, а на данный момент в больницы ежедневно поступают свыше трех тыс. человек.

Глава ведомства заключил, что в стране каждый день делается более двух млн тестов на COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, свыше 35,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Во Франции число заражений коронавирусом превысило 1,5 млн

— Сервисы доставки еды приостанавливают работу в Париже из-за COVID-19

— Число умерших от коронавируса во Франции превысило 40 тысяч