Падение обломков сбитых дронов вызвало пожар в квартире в Воронеже

В воронежском доме загорелась квартира после падения обломков сбитых дронов

Возгорание в квартире жилого дома в Воронеже произошло из-за падения обломков беспилотников, сбитых силами ПВО. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в небе над городом было обнаружено, уничтожено и подавлено около 10 беспилотников. В результате падения их фрагментов в одном из домов начался пожар, который оперативно потушили.

«В одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено», — написал губернатор.

Как писалал Telegram-канал SHOT, в результате атаки БПЛА ВСУ на многоэтажки в Воронеже ранен мужчина.

Повреждения получили не менее пяти квартир.

В период с 9:00 мск до 16:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего БПЛА сбили в Ростовской области — 10 единиц.

Ранее в Волгоградской области из-за налета БПЛА произошел пожар на нефтебазе.