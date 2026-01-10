Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Падение обломков сбитых дронов вызвало пожар в квартире в Воронеже

В воронежском доме загорелась квартира после падения обломков сбитых дронов
Телеграм-канал «SHOT»

Возгорание в квартире жилого дома в Воронеже произошло из-за падения обломков беспилотников, сбитых силами ПВО. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в небе над городом было обнаружено, уничтожено и подавлено около 10 беспилотников. В результате падения их фрагментов в одном из домов начался пожар, который оперативно потушили.

«В одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено», — написал губернатор.

Как писалал Telegram-канал SHOT, в результате атаки БПЛА ВСУ на многоэтажки в Воронеже ранен мужчина.

Повреждения получили не менее пяти квартир.

В период с 9:00 мск до 16:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего БПЛА сбили в Ростовской области — 10 единиц.

Ранее в Волгоградской области из-за налета БПЛА произошел пожар на нефтебазе. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591685_rnd_8",
    "video_id": "record::77bf98ae-230f-4f88-be55-10132eb57c92"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+