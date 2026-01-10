Размер шрифта
В Ялте произошло возгорание в торговом центре

МЧС: в Крыму произошел пожар в торговом центре
Николай Хижняк/РИА Новости

В Ялте, в поселке Виноградный, произошло возгорание в торговом центре. Огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м. сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым в Telegram-канале.

«Поступило сообщение о загорании в магазине «Доброцен» по адресу: ГО Ялта, пгт. Виноградное, ул. Красина. Незамедлительно к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что огнем охвачена крыша здания. Предварительная площадь пожара 1 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

9 января в пожар произошел в столичной многоэтажке на Сельскохозяйственной улице. Предварительно, загорелся теплый пол. Информации о пострадавших после ликвидации возгорания не поступало.

7 января сотрудники МЧС потушили пожар на крыше предприятия на востоке Москвы, который случился на проспекте Буденного. Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия также никто не пострадал.

Ранее в Москве произошел пожар в здании академии МВД.

