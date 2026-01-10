Размер шрифта
В ряде муниципалитетов Сербии ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в девяти сербских муниципалитетах из-за снегопада
Александр Вильф/РИА Новости

Режим ЧС из-за снегопада был введен в девяти муниципалитетах Сербии, в отрезанные от электроснабжения районы доставляются электрогенераторы. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

В публикации отмечается, что режим ЧС ввели в Лознице, Валево, Осечине, городе Мали-Зворник, Крупани, Владимирци, Майданпеке, Сьенце и в части муниципалитета Приеполье. 

Специалисты сектора по ЧС в сотрудничестве с Республиканской дирекцией по товарным резервам и Сербско-российским гуманитарным центром обеспечили 19 электрогенераторами мощность от 120 до 750 киловатт населенным пунктам на территории Лозницы, Валево и Майданпека.

Накануне глава минобразования Молдавии Дан Перчун заявил, что учебным заведениям страны предложили продлить зимние каникулы из-за метели и резкого похолодания. Чиновник уточнил, что образовательные учреждения могут по своему усмотрению увеличить каникулы на один день — до 12 января.

Ранее в Европе произошел транспортный коллапс из-за снегопада.

