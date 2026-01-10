СМИ: США обсуждают планы ударов по Ирану

Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, включая вероятные цели, на фоне соответствующих угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

В публикации отмечается, что одним из вариантов рассматривается широкомасштабная серия авиаударов по ряду военных целей в Иране.

Один из источников издания утверждает, что данные обсуждения вписываются в рамки стандартного планирования, признаков того, что удары все же будут нанесены, нет. Он также добавил, что переброски военнослужащих или техники для подготовки к атаке не проводились.

9 января американский президент заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих, недовольных экономической ситуацией.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее верховный лидер Ирана предупредил граждан насчет Трампа.