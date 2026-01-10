Размер шрифта
Посол России раскрыл подробности задержания жены Мадуро

Посол Мелик-Багдасаров: жена Мадуро сама решила следовать за ним при захвате
Adam Gray/Reuters

Жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила следовать за супругом во время его захвата американскими военными. Об этом заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — сказал дипломат.

3 января силы США нанесли серию ударов по Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Ему грозит несколько пожизненных сроков.

Газета The Washington Post сообщила, что кардинал Пьетро Паролин, глава дипломатии Ватикана, в конце декабря тайно обращался к администрации США с предложением позволить президенту Венесуэлы добровольно сложить полномочия и выехать в Россию, где ему бы гарантировали безопасность. США ранее также предлагали Мадуро отправиться в изгнание в Турцию, но он отверг эти планы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили вероятность помилования Мадуро.

