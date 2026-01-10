НАБУ провело обыски в рамках расследования по экс-руководителю офиса Зеленского

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск у водителя бывшего руководителя офиса президента республики Андрея Ермака. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации отмечается, что во время следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители.

Источник утверждает, что сейчас расследование по Ермаку «находится в активной фазе».

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский назвал нового руководителя своего офиса.