В ЛНР при исполнении служебного долга погибли сотрудники полиции

В Луганской народной республике (ЛНР) при исполнении служебного долга погибли сотрудники отдела МВД России «Сватовский» Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов. Об этом сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале.

«Министерство внутренних дел по Луганской Народной Республике выражает соболезнования родным и близким сотрудников отдела МВД России «Сватовский» в связи с гибелью при исполнении служебного долга», — говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели сотрудников полиции не уточняются.

В декабре прошлого года на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС и еще один человек. По данным СК, полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем. Третьим погибшим стал подозреваемый, который приехал в Москву из Ивановской области специально для совершения диверсии, сообщили СМИ. Пойти на это его вынудили мошенники, заставив участвовать в «шпионской операции».

