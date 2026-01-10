Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Назван тип мужчин, склонный к агрессии в сексе

JSR: мужчины использующие секс, чтобы справиться со стрессом, склонны к агрессии
A Stock Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины, которые ищут сексуальные контакты прежде всего для того, чтобы справиться с негативными эмоциями или подтвердить собственную значимость, чаще прибегают к сексуальному давлению и принуждению. К такому выводу пришли американские психологи. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research (JSR).

Сексуальное насилие остается серьезной проблемой общественного здравоохранения. Большинство подобных преступлений совершают мужчины, чаще всего в отношении женщин, поэтому ученые давно пытаются понять психологические механизмы, которые подталкивают к использованию давления или силы.

В работе приняли участие 733 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в США. Все они состояли в сексуальных отношениях в течение последнего года и употребляли алкоголь в течение последнего месяца. Участники заполняли анкеты трижды — в начале, через две и через четыре недели.

На первом этапе мужчины отвечали на вопросы о мотивах сексуальной активности. Исследователи выделяли шесть основных причин: получение удовольствия, стремление к близости, одобрение со стороны друзей, одобрение партнера,использование секса для снятия стресса и самоподтверждение — стремление повысить самооценку через сексуальный успех.

Затем участники сообщали, прибегали ли они к различным стратегиям убеждения после отказа партнерши — от настойчивых уговоров и обмана до угроз и физического принуждения. Авторы также учли частоту сексуальных контактов и ориентацию на безличный секс, чтобы исключить влияние этих факторов.

Результаты показали четкую закономерность: мужчины, которые использовали секс как способ справиться с негативными эмоциями или укрепить чувство собственной значимости, значительно чаще сообщали о сексуально агрессивном поведении в течение следующего месяца. В то же время мотивы удовольствия, близости или социального одобрения не были связаны с повышенным риском принуждения.

По словам исследователей, оба «опасных» мотива объединяет стремление избежать неприятных переживаний. Для одних секс становится способом заглушить стресс или разочарование, для других — подтверждением собственной ценности. В ситуации отказа это делает реакцию особенно болезненной, а давление — способом избежать чувства отвержения.

Ранее был назван неочевидный фактор, определяющий счастье в браке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590389_rnd_9",
    "video_id": "record::26a716d8-2424-4464-934d-64da93aeb82d"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+