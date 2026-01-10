Назван тип мужчин, склонный к агрессии в сексе

Мужчины, которые ищут сексуальные контакты прежде всего для того, чтобы справиться с негативными эмоциями или подтвердить собственную значимость, чаще прибегают к сексуальному давлению и принуждению. К такому выводу пришли американские психологи. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research (JSR).

Сексуальное насилие остается серьезной проблемой общественного здравоохранения. Большинство подобных преступлений совершают мужчины, чаще всего в отношении женщин, поэтому ученые давно пытаются понять психологические механизмы, которые подталкивают к использованию давления или силы.

В работе приняли участие 733 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в США. Все они состояли в сексуальных отношениях в течение последнего года и употребляли алкоголь в течение последнего месяца. Участники заполняли анкеты трижды — в начале, через две и через четыре недели.

На первом этапе мужчины отвечали на вопросы о мотивах сексуальной активности. Исследователи выделяли шесть основных причин: получение удовольствия, стремление к близости, одобрение со стороны друзей, одобрение партнера,использование секса для снятия стресса и самоподтверждение — стремление повысить самооценку через сексуальный успех.

Затем участники сообщали, прибегали ли они к различным стратегиям убеждения после отказа партнерши — от настойчивых уговоров и обмана до угроз и физического принуждения. Авторы также учли частоту сексуальных контактов и ориентацию на безличный секс, чтобы исключить влияние этих факторов.

Результаты показали четкую закономерность: мужчины, которые использовали секс как способ справиться с негативными эмоциями или укрепить чувство собственной значимости, значительно чаще сообщали о сексуально агрессивном поведении в течение следующего месяца. В то же время мотивы удовольствия, близости или социального одобрения не были связаны с повышенным риском принуждения.

По словам исследователей, оба «опасных» мотива объединяет стремление избежать неприятных переживаний. Для одних секс становится способом заглушить стресс или разочарование, для других — подтверждением собственной ценности. В ситуации отказа это делает реакцию особенно болезненной, а давление — способом избежать чувства отвержения.

