Новости. Общество

Режим опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Ивановской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.

Граждан призвали сохранять бдительность и следить за дальнейшими сообщениями оперштаба.

Вечером 10 января беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в Воронеже. В одной из квартир начался пожар. Пострадал человек.

Несколькими часами ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников за четыре часа. По данным Минобороны, три дрона были сбиты в Белгородской области, по два — в Курской и Воронежской областях. По одному аппарату уничтожили в Ростовской и Брянской областях, а также в Дагестане.

Ранее два человека пострадали в Белгородской области при атаке беспилотника.
 
