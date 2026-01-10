Размер шрифта
Экскаватор завалился на бок во время сноса здания в Петербурге

«112»: Экскаватор завалился на бок во время сноса здания ВНИИБа в Петербурге
«Живой Город»

В Санкт-Петербурге во время сноса ВНИИБа завалился на бок один из рабочих экскаваторов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«В настоящее время экскаватор по-прежнему лежит, но работы продолжаются. Экстренных служб на месте нет. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Снос здания начался 8 января. Активисты пытались этому помешать, они стали залезать на строительную технику, надеясь остановить разрушение ВНИИБа. 11 человек были задержаны полицией.

Впервые информация о сносе здания ВНИИБ появилась в 2019 году. Тогда застройщик получил разрешение на снос объекта и строительство на его месте жилого комплекса. Градозащитники несколько лет добивались отмены этого решения, однако в 2025 году городская инспекция выдала ордер на подготовительные работы по сносу.

ВНИИБ — трехэтажное здание в стиле сталинского неоклассицизма, его строительство было завершено в 1957 году. Оно было построено для Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности. В последние годы помещение ВНИИБ выполняло функции бизнес-центра.

Ранее Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего НИИ в Петербурге.

