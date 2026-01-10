Размер шрифта
Над Россией за три часа сбили более 30 дронов ВСУ

МО: силы ПВО за три часа сбили 33 украинских БПЛА над территорией России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны за три часа сбили и подавили 33 украинских беспилотника в ходе отражения массовой атаки. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Атака была отражена с 20:00 до 23:00. По данным ведомства, 17 БПЛА сбиты над Воронежской областью, восемь — над Курской, пять — над Брянской и три — над Белгородской областью. Все беспилотники были самолетного типа.

В период с 9:00 мск до 16:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего БПЛА сбили в Ростовской области — 10 единиц.

Вечером 10 января беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, повреждения получили не менее пяти квартир. По предварительной информации, город был атакован беспилотниками типа «Лютый». В результате атаки пострадал мужчина.

Ранее силовики обвинили ВСУ в содержании дезертиров в ямах. 

