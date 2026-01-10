США нанесли удары по ИГ в Сирии

США наносят авиаудары по объектам террористической группировки Исламское государство на территории Сирии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Второй раз с 19 декабря [2025 года] ВС США наносят авиаудары по ИГ в Сирии в качестве возмездия за убийство двух служащих Нацгвардии и переводчика», — сообщили в эфире канала.

4 января сообщалось, что Британия и Франция нанесли авиаудар по подземному складу оружия ИГ в Сирии.

В конце декабря США атаковали позиции «Исламского государства» на севере Сирии. По данным CENTCOM, были поражены около 70 целей, включая штабы, инфраструктуру и оружейные склады боевиков.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ. Американский президент Дональд Трамп обещал, что США примут ответные меры.

Ранее США сбросили осветительные бомбы в небе над Пальмирой.