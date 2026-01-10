Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

США нанесли удары по ИГ в Сирии

Fox News: США наносят авиаудары по ИГ в Сирии
Sra Erin Trower/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США наносят авиаудары по объектам террористической группировки Исламское государство на территории Сирии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Второй раз с 19 декабря [2025 года] ВС США наносят авиаудары по ИГ в Сирии в качестве возмездия за убийство двух служащих Нацгвардии и переводчика», — сообщили в эфире канала.

4 января сообщалось, что Британия и Франция нанесли авиаудар по подземному складу оружия ИГ в Сирии.

В конце декабря США атаковали позиции «Исламского государства» на севере Сирии. По данным CENTCOM, были поражены около 70 целей, включая штабы, инфраструктуру и оружейные склады боевиков.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ. Американский президент Дональд Трамп обещал, что США примут ответные меры.

Ранее США сбросили осветительные бомбы в небе над Пальмирой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591667_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+