Загитова вернется в «Ледниковый период» в роли ведущей

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале подтвердила, что возвращается к роли ведущей в шоу «Ледниковый период», и призналась, что очень этому рада.

«За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне. Вместе с Алексеем Константиновичем (Ягудиным) мы будем стараться сделать этот сезон по‑настоящему крутым и особенным для каждого зрителя», — отметила она.

Фигуристка вела шоу в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее появилась информация, что Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова станут участницами «Ледникового периода».