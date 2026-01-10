Размер шрифта
Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже

SHOT: беспилотник врезался в многоэтажный дом в Воронеже
Телеграм-канал «Mash»

Беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, повреждения получили не менее пяти квартир. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, город был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый».

«По словам очевидцев, один из дронов врезался в верхние этажи многоэтажного здания в северной части левого берега. Также в одном из районов ВСУшный БПЛА рухнул на частный дом», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Telegram-канал Baza уточняет, что к месту падения беспилотников прибыли сотрудники экстренных служб.

Этим вечером российские регионы подверглись атаке украинских беспилотников. Минобороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников за четыре часа.

В период с 9:00 мск до 16:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего БПЛА сбили в Ростовской области — 10 единиц.

Ранее два человека пострадали в Белгородской области при атаке беспилотника.

