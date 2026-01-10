Размер шрифта
В США раскрыли подробности захвата российского танкера

US European Command/X/Reuters

США в ходе операции по захвату шедшего под российским флагом танкера «Маринера» задействовали два ракетных эсминца. Об этом сообщило американское издание Business Insider (BI).
«Два эсминца ВМС США помогли американским силам преследовать, подняться на борт и в конечном итоге захватить нефтяной танкер в Северной Атлантике. Это произошло после многонедельной погони через океан», — говорится в материале.

Издание добавило, что в операции задействовали эсминцы USS Bulkeley и USS Paul Ignatius. Они «оказывали поддержку» в операции. Подробности участия судов не уточняются.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Отмечается, что до момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

9 января американский президент Дональд Трамп сообщил, что США начали выгрузку нефти с танкера «Маринера». Он подчеркнул, что решение о захвате судна далось ему нелегко.

Ранее в МИД РФ сообщили об освобождении двух россиян из экипажа захваченного США танкера.

