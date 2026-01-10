Размер шрифта
Мужчина пострадал при атаке беспилотников на жилые дома в Воронеже

SHOT: в результате атаки БПЛА ВСУ на многоэтажки в Воронеже ранен мужчина
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Мужчина получил ранения осколками в результате атаки беспилотников ВСУ по жилым домам в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По информации очевидцев, беспилотники атаковали как минимум две многоэтажки и частный дом в разных районах города. После попадания в одном из зданий возник пожар, который жителям удалось потушить самостоятельно. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, серьезных повреждений он не получил.

До этого сообщалось, что над территорией Воронежа произошло около 20 взрывов. По словам очевидцев, в небе над городом был слышен гул двигателей. При этом, как отметили местные жители, взрывы происходят уже на протяжении часа. Над одним из районов Воронежа заметили дым, следует из материала.

Несколькими часами ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников за четыре часа. По данным Минобороны, три дрона были сбиты в Белгородской области, по два — в Курской и Воронежской областях. По одному аппарату уничтожили в Ростовской и Брянской областях, а также в Дагестане.

Ранее Украину обвинили в нанесении ударов по собственному населению. 

