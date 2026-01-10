Размер шрифта
Очевидцы заявили о взрывах над Воронежем

SHOT: над Воронежем произошло около 20 взрывов
Inna Varenytsia/Reuters

Над территорией Воронежа произошло около 20 взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, в небе над городом был слышен гул двигателей. При этом, как отметили местные жители, взрывы происходят уже на протяжении часа. Над одним из районов Воронежа заметили дым, следует из материала.

SHOT пишет, что, по предварительной информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на город.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Несколькими часами ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников за четыре часа. По данным Минобороны, три дрона были сбиты в Белгородской области, по два — в Курской и Воронежской областях. По одному аппарату уничтожили в Ростовской и Брянской областях, а также в Дагестане.

В период с 9:00 мск до 16:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего БПЛА сбили в Ростовской области — 10 единиц.

Ранее в Волгоградской области из-за налета БПЛА произошел пожар на нефтебазе.

