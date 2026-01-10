Великобритания и Франция рискуют спровоцировать войну с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя планы этих стран направить воинский контингент на Украину после завершения конфликта, передает ТАСС.

После саммита в Париже на прошлой неделе было обнародовано заявление, в соответствии с которым две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на украинскую территорию, отметил венгерский министр.

«По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну. Их цель — пусть нам это будет ясно — заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу», — считает Сийярто.

Правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном намерено не допустить реализации этих опасных планов и не позволит втянуть свою страну в военный конфликт с Россией, добавил он.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих». После встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее в офисе Орбана высказались о мирном плане Украины.