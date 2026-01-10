Назван неочевидный фактор риска деменции у пожилых

Физическая инвалидность и когнитивное снижение у пожилых людей связаны двусторонней зависимостью: каждое из этих состояний повышает риск развития другого. При этом физические ограничения оказывают более сильное влияние на последующее ухудшение мышления, чем наоборот. К такому выводу пришли ученые, проанализировав многолетние данные тайваньского исследования старения. Работа опубликована в журнале BMC Geriatrics.

С возрастом в организме накапливаются последствия хронических заболеваний, травм и биологического износа. Это приводит к снижению подвижности, силы, координации и чувствительности, а со временем — к выраженной физической инвалидности. Параллельно происходят изменения и в работе мозга: ухудшаются память, внимание, скорость обработки информации и исполнительные функции. В большинстве случаев эти процессы протекают умеренно, но у части людей они прогрессируют и начинают серьезно мешать повседневной жизни.

Физические ограничения и когнитивное снижение не всегда развиваются одновременно. Возможны ситуации, когда человек сохраняет ясность ума, но испытывает серьезные трудности с передвижением, или наоборот. Однако оба состояния увеличивают зависимость от окружающих и снижают качество жизни.

Автор исследования Цун-Хсюань Хун с коллегами поставили цель выяснить, как именно эти процессы влияют друг на друга во времени. Для этого они использовали данные проекта Social Environment and Biomarkers of Aging Study (SEBAS), который является частью Тайваньского исследования старения. В анализ вошли данные 628 участников старше 60 лет, обследованных в 2000 и 2006 годах. Средний возраст на момент первого обследования составлял 66 лет, около 59% участников были мужчинами.

Когнитивные функции оценивались с помощью краткого опросника психического статуса, а инвалидность — по нескольким группам показателей: мобильность (например, способность долго стоять, подниматься по лестнице, поднимать тяжести), инструментальные повседневные действия (оплата счетов, работа по дому) и базовые действия самообслуживания (одевание, купание, прием пищи).

Анализ показал, что когнитивные нарушения, зафиксированные в 2000 году, повышали вероятность развития инвалидности к 2006 году. Одновременно наличие физической инвалидности в начале исследования предсказывало более выраженное когнитивное снижение в будущем. При этом влияние физической немощи на ухудшение когнитивных функций оказалось статистически более сильным, чем обратная связь.

По мнению авторов, это означает, что ограничение подвижности и снижение способности к самостоятельной жизни могут ускорять ухудшение работы мозга — возможно, за счет уменьшения социальной активности, физической нагрузки и сенсорной стимуляции.

