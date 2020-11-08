В СК назвали основные версии крушения самолета с телеведущим Колтовым

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Ошибка пилота и неисправность самолета рассматриваются как основные версии авиакатастрофы, при которой погиб ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елену Марковскую.

В настоящее время на месте происшествия завершаются следственные действия, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, рассказала представитель управления.

«В числе приоритетных [версий] техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», – добавила Марковская.

7 ноября 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. На борту с ним находился еще один человек.

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