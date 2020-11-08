В России выявили 20 498 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 20 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Среди новых заболевших 25,9% не имели симптомов заболевания, указано в сообщении. Кроме того, за день зафиксировано 286 летальных исходов от новой коронавирусной инфекции, полностью выздоровели 11 492 человека.

Всего за время пандемии в России выявлено 1 774 334 случая COVID-19, скончались 30 537 человек, вылечились 1 324 419 человек.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спрогнозирован пик гонки за вакциной от COVID-19

— Собянин рассказал о связи смертности и самолечения при COVID-19

— Минздрав изменил правила лечения коронавируса