Названо число должников в России, которым нельзя выезжать за границу

Около 8 млн россиян могут столкнуться с трудностями при попытке выехать за границу из-за просроченной задолженности. Об этом РИА Новости сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В ассоциации уточнили, что накануне новогодних каникул на исполнении находится около 8,8 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. При этом в НАПКА отметили, что в отдельных случаях на одного человека может приходиться несколько таких постановлений, однако это происходит нечасто. В итоге ограничения на выезд сейчас действуют примерно для 8 млн граждан.

В НАПКА пояснили, что запрет возможен только после того, как долг признан судом. После этого судебные приставы вправе ввести ограничение на выезд и передать соответствующую информацию в ФСБ, что делает выезд из страны невозможным.

Закон предусматривает конкретные суммы задолженности, при которых может применяться такая мера. Речь идет о долгах по алиментам, компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше 10 тыс. рублей, а также о любых других задолженностях на сумму более 30 тыс. рублей.

В ассоциации рекомендовали заемщикам, у которых есть текущие или прошлые долги, за 10–14 дней до поездки проверить себя в базе исполнительных производств на сайте ФССП по фамилии, имени и отчеству. Если информация о задолженности подтверждается, необходимо полностью погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший ограничения, и дождаться обновления данных, что обычно занимает около 10 рабочих дней. В НАПКА добавили, что иногда этот срок сокращается, однако советуют не откладывать решение вопроса до последнего момента.

Ранее стало известно, что россияне рекордно нарастили передачу долгов коллекторам.