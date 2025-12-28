В Германии оценили реакцию Трампа на план Зеленского по урегулированию конфликта

Welt: Трамп не поддержит план Зеленского по урегулированию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи, 2025 год

Президент США Дональд Трамп не поддержит план президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Вайнер.

«Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом», — сказал он.

Журналист назвал план Зеленского «медианаступлением», которым он пытается отвлечь общество от ситуации на фронте.

До этого подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис заявил, что Россия не согласится на мирный план, который представил Зеленский.

Несколько дней назад Зеленский поделился со СМИ вариантом мирного плана из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности украинской армии на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими.

Ранее Трамп сообщил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время.