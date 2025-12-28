Размер шрифта
В Британии спрогнозировали проблемы для ВСУ в 2026 году

The Times: уверенность украинцев в победе над Россией снижается
Reuters

Украинская армия в 2026 году может столкнуться с недостатком финансирования, людских ресурсов и «оптимизма». Об этом пишет журналист Марк Галеотти в статье для газеты The Times.

По его словам, декабрьское решение Евросоюза выдать Киеву кредит на €90 млрд может не решить финансовых проблем Украины, так как «эффективное расходование этих денег» не является «простой задачей».

Также Украине в 2026 году будет непросто найти достаточное количество солдат, которые обеспечат безопасность линии фронта протяженностью 1,2 тысячи километров.

«Львиную долю задач по обнаружению и уничтожению целей сейчас выполняют беспилотники, но если их нейтрализуют из-за погодных условий или помех, российские штурмовые группы часто могут беспрепятственно перемещаться в промежутках между разрозненными оборонительными позициями», — пишет Галеотти.

Журналист отметил, что практика «бусификации» привела к бегству многих призывников из страны и вызвала нехватку рабочей силы в экономике Украины. Также в украинской армии распространено дезертирство, и в стране зарегистрировано более 160 тысяч уголовных дел по этой статье.

«Украинцам становится все труднее сохранять оптимизм в отношении своей борьбы. Опросы показывают, что уверенность в военной победе снижается, а доля сторонников сделки с Москвой — хотя и не любой ценой — растет», — отметил он.

По мнению Галеотти, из-за «усталости» сторон от конфликта боевые действия на Украине в 2026 году могут сильно замедлиться, если переговоры не завершатся миром. А провалиться они могут из-за вопроса по гарантиям безопасности для Украины и территориальных споров, которые все еще остаются нерешенными, объяснил журналист. Однако он считает, что со временем «стороны могут пойти на компромиссы, которые считают невозможными.

В недавнем подсчете ТАСС сказано, что из ВСУ в 2025 году дезертировали или ушли в «самоволку» более 200 тысяч военнослужащих. На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что количество дезертиров в ВСУ «исчисляется сотнями тысяч». Также в декабре 2025 года украинское издание Страна.ua написало, что одной из главных причин дезертирства солдат ВСУ стало недовольство военных зарплатами и невозможность улучшить свое материальное положение.

Ранее Украине спрогнозировали «мексиканское» будущее.

