Новости. Общество

ФСБ задержала в ДНР трех украинских шпионов под видом мирных жителей

ФСБ: в ДНР задержали трех агентов ГУР, пытавшихся выехать вглубь России
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ задержала в Донецкой народной республике трех украинских шпионов, которые пытались эвакуироваться вглубь России, выдавая себя за мирных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, задержанные — Валерий Яровой, Олег Буркин и Антон Ярыш — находились в Красноармейске (Покровске). Они были задержаны на территории Украины сотрудниками территориальных центров комплектования, после чего их передали представителям Главного управления разведки минобороны Украины, которые провели их вербовку.

Сообщается, что по заданию украинской разведки мужчины должны были дождаться входа подразделений ВС РФ в город, после чего под видом гражданских лиц попасть в Донецк. После прохождения фильтрационных процедур они планировали получить российское гражданство и ожидать дальнейших указаний для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Однако, как отмечается, настоящие личности подозреваемых установили сотрудники ФСБ. После задержания мужчины на допросе дали признательные показания.

Ранее в ЛНР экс-сотрудницу МЧС осудили за шпионаж.

