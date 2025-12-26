Размер шрифта
Названы рабочие способы борьбы с навязчивыми мыслями

Психолог Ремеева: есть два работающих метода борьбы с навязчивыми мыслями
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Для борьбы с навязчивыми мыслями могут помочь практики медитации и дыхательные упражнения, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Альфия Ремеева.

«Первое, что хотелось бы предложить для совладания с навязчивыми мыслями -это практика медитации. Она развивает умение сосредотачиваться на каком-либо предмете и удерживать внимание. Это позволит натренировать «ментальную мышцу» и вы сможете переключать ваше внимание с навязчивых мыслей на более продуктивные. Важно помнить, что если вы тревожитесь, то это не значит, что вам грозит опасность, просто ваш ум так привык воспринимать действительность. И если наблюдать за мыслями, то можно быстро научиться дистанцироваться от тревожности, и ее влияние на вас будет снижаться», – заметила специалист.

Второй способ снижения тревоги и борьбы с навязчивыми мыслями – дыхательные упражнения.

«Для снижения тревоги есть прекрасный инструмент – дыхательные упражнения, задача которых – убрать лишний кислород из крови. Для этого можно делать свободный вдох и глубокий выдох на протяжении двух-трех минут, или дышать «по квадрату»: на счет до четырех – вдох, затем также под счет до четырех – задержка дыхания, и затем под счет – выдох, на тот же счет – задержка дыхания. Это непременно поможет вам успокоиться», – рассказала психолог.

Преодоление навязчивостей может оказаться непростым делом, если самостоятельно справиться с ними не выходит, лучше обратиться к помощи специалистов-психологов.

Ранее был найден микроэлемент, снимающий воспаление при ревматоидном артрите.

