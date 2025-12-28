Размер шрифта
Новости. Общество

В Кронштадте повесили новогодний плакат с ошибками в названии города

Readovka: жителей Кронштадта поздравили баннером с четырьмя ошибками в названии
Shutterstock/FOTODOM

Жителей Кронштадта поздравили с наступающими праздниками плакатом, на котором были допущены ошибки в названии города. На это обратило внимание издание Readovka.

В пятницу, 26 декабря, на центральной площади Кронштадта прошло мероприятие под названием «В ожидании чуда!», организованное местной администрацией. Сцену оформили праздничным баннером с новогодним поздравлением для горожан.

При этом на плакате название города было написано с четырьмя ошибками. Местные жители быстро обратили внимание на искаженное написание и начали обсуждать инцидент.

До этого в Екатеринбурге 23 выпускника одной из гимназий получили аттестаты с грамматической ошибкой. Инцидент произошел в гимназии №35. Дети обнаружили, что вместо слова «медицины» в документах было напечатано «медищины» в строке предмета «Основы практической медицины».

В городском управлении образования прокомментировали случившееся. Там признали факт ошибки и отметили, что устранят ее в сжатые сроки.

Ранее министр просвещения объяснил снимок своего поздравления «Артеку» с ошибкой в слове.

