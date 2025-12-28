Размер шрифта
В бундестаге выступили против отправки миротворцев на Украину

Котре: отправка немецких миротворцев на Украину может привести к конфликту с РФ
Piotr Piatrouski/Shutterstock/FOTODOM

Отправка немецких военных на Украину в рамках миротворческой миссии может вовлечь ФРГ в затяжной конфликт с Россией. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

«Такие меры следует рассматривать как часть милитаризации, способствующей затяжной конфронтации с Россией», — сказал политик.

По его мнению, если и отправлять миротворческие силы на Украину, то они должны быть из нейтральных стран, а не государств с антироссийской пропагандой.

Котре также высказался против дальнейшего вооружения Украины и масштабной военной поддержки страны, а также намерения Евросоюза взять на себя обязательство поддерживать украинскую армию на высоком уровне боеспособности.

До этого газета Financial Times сообщала об обеспокоенности канцлера Германии Фридриха Мерца из-за финансовой поддержки Украины. По информации журналистов, Мерц недоволен тем, что Берлин, и так являясь крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, рискует возложить на себя большую часть расходов на поддержку Киева в 2026 году. В материале отмечается, что Франция и Великобритания «ограничены в финансовом плане» по вопросу помощи республике.

Ранее США и ЕС обязались дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО.

