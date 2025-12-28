В нескольких районах Киева пропали свет, вода и отопление

ТАСС: жители Киева сообщили о перебоях с электричеством и теплом

В части районов Киева зафиксированы перебои с электроснабжением, а также отсутствие водоснабжения и отопления. Об этом сообщили ТАСС местные жители.

По их словам, в некоторых районах города одновременно пропали электричество, вода и тепло. Такая ситуация, в частности, наблюдается в Оболонском районе и на Шулявке, которая относится к Шевченковскому и Соломенскому районам столицы.

О проблемах с подачей света и отопления также сообщили жители Троещины в Деснянском районе Киева.

Накануне в городе работали системы противовоздушной обороны. Позднее в СМИ появилась информация, что в результате взрывов в украинской столице могли быть повреждены теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В частности, местные жители рассказали о прилете по ТЭЦ-5.

В Минобороны России позднее сообщили, что российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по целям на Украине. В результате треть Киева осталась без тепла, левый берег остался без света, метро обесточено — в Киеве и пригороде Бровары наступил блэкаут, сообщает «Страна. ua». Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и призвал жителей оставаться в укрытиях. Утром на фоне воздушной тревоги в городе вновь прозвучали новые взрывы.

