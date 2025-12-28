Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули шесть опорных пунктов из 14 захваченных российскими военными возле Красного Лимана на Харьковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«На шести из 14 занятых позиций личный состав противника попросту отсутствовал», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинские бойцы сбежали оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны.

19 декабря президент РФ в ходе прямой линии сообщил, что российские военные создают зоны безопасности на Сумском направлении и в Харьковской области.

Глава государства также заявил, что Купянск в Харьковской области, за который велись бои не один месяц, находится под контролем Вооруженных сил России. По его словам, возле населенного пункта в окружение попали 3,5 тысячи бойцов ВСУ. Путин подчеркнул, что шансов у них практически нет.

О взятии Купянска стало известно 16 декабря. Противника из города вытеснила 6-я общевойсковая армия.

