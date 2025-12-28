Дед Мороз рассказал, что привез с собой из России в США

Дед Мороз, приехавший на Новый год в свою резиденцию в США, привез с собой из Великого Устюга гостинцы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Волшебник поделился, что обычно живет в Великом Устюге, однако на Северном полюсе у него есть дача. Там он отдыхает от российских холодов.

«По пути с Северного полюса я заехал в Великий Устюг и взял там самовары, пряники, баранки, конфеты и елку», — сообщил Дед Мороз.

Главный герой новогоднего торжества заявил, что решил побаловать американских детей русскими угощениями, отметив, что в США такой еды нет. Дед Мороз рассказал, что хотел бы поведать детям и взрослым, как хорошо в России, какая красивая там зима, и как замечательно люди отмечают праздники.

Он уточнил, что добирался до США по снегу на оленях. По его словам, на границах его никто не останавливал, пропускали без проблем. Он отметил, что во время своего визита в Соединенные Штаты хотел бы познакомиться с Сантой-Клаусом.

Резиденция Деда Мороза, где он принимает детей и взрослых, находится в крупнейшем пригороде Вашингтона — городе Роквилл. Волшебник будет работать там до начала января.

В ночь на 25 декабря сани Санта-Клауса с упряжкой оленей были замечены над Россией. По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое отслеживает их перемещение, Санта успел пролететь над Чукоткой, Сибирью, Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем, а также над Москвой. Затем он отправился в Киргизию, Казахстан, Китай.

