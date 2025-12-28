Мэр многомиллионного мегаполиса призвал горожан «сидеть дома и делать детей»

Жителям Нью-Йорка после прошедшего снегопада посоветовали оставаться дома и работать над повышением рождаемости в стране. С таким призывом выступил мэр города в интервью местному подразделению телеканала ABC.

«Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», — сказал градоначальник.

Сам мэр в том же интервью не стал раскрывать, чем занимался в выходной день, однако рекомендовал гражданам «наслаждаться погодой».

На фоне сильного снегопада в США задержали и отменили более 10 тысяч рейсов.

До этого ТАСС со ссылкой на Associated Press сообщал, что показатель суммарной рождаемости в США достиг нового исторического минимума. Согласно официальным данным, он впервые опустился ниже 1,6, что отражает долгосрочную тенденцию к откладыванию рождения детей. Отмечается, что этот показатель снижается почти 20 лет подряд из-за того, что женщины все чаще откладывают рождение детей или вовсе отказываются от них. Сейчас уровень рождаемости в США сопоставим с западноевропейским, говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что сделает ЭКО доступнее для американцев.