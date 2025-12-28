Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Мэр многомиллионного мегаполиса призвал горожан «сидеть дома и делать детей»

Мэр Нью-Йорка Адамс призвал горожан в снегопад сидеть дома и повышать демографию
Global Look Press

Жителям Нью-Йорка после прошедшего снегопада посоветовали оставаться дома и работать над повышением рождаемости в стране. С таким призывом выступил мэр города в интервью местному подразделению телеканала ABC.

«Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», — сказал градоначальник.

Сам мэр в том же интервью не стал раскрывать, чем занимался в выходной день, однако рекомендовал гражданам «наслаждаться погодой».

На фоне сильного снегопада в США задержали и отменили более 10 тысяч рейсов.

До этого ТАСС со ссылкой на Associated Press сообщал, что показатель суммарной рождаемости в США достиг нового исторического минимума. Согласно официальным данным, он впервые опустился ниже 1,6, что отражает долгосрочную тенденцию к откладыванию рождения детей. Отмечается, что этот показатель снижается почти 20 лет подряд из-за того, что женщины все чаще откладывают рождение детей или вовсе отказываются от них. Сейчас уровень рождаемости в США сопоставим с западноевропейским, говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что сделает ЭКО доступнее для американцев.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519097_rnd_7",
    "video_id": "record::feedc312-62a3-4277-bd11-528ab84531fd"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+