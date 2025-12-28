Размер шрифта
Посетителей зоопарка в Японии эвакуировали из-за волка, сбежавшего из вольера

В Токио эвакуировали посетителей зоопарка из-за сбежавшего волка
Посетителей зоопарка Тама в японском городе Токио эвакуировали из-за волка, сбежавшего из вольера. Об этом сообщило агентство Kyodo.

«Волк вырвался на свободу на территории зоопарка в западном Токио, вынудив посетителей спасаться бегством в здания и другие помещения», — передает агентство сообщение администрации зоопарка.

Сотрудник зоопарка заметил волка на дорожке после открытия зоопарка в 9:30 утра. Позже волка обнаружили в заросшей кустарником местности на территории парка.

В целях безопасности вход для посетителей был закрыт. О пострадавших не сообщается.

По последней информации, животное удалось поймать.

До этого сообщалось, что в зоопарке в индийском городе Дели обезьяна откусила палец мужчине. Это произошло, когда уборщик Бхайрав Пратап Сингх зашел в вольер, чтобы убрать мусор. Примат атаковал мужчину со спины, повалил его на землю и искусал. Пострадавший получил многочисленные травмы, ему наложили 24 шва. Ранее этот же уборщик пережил нападение тигра.

Ранее в Финляндии продали зоопарк за €1.

